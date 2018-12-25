Рига, 25 декабря, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Почему так тяжело складывается внутриполитическая ситуация в Латвии и как атака на победившую на последних парламентских выборах партию «Согласие» скажется на способности депутатов нового парламента сформировать правящую коалицию, рассказывает автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Партия «Согласие» и мэр Риги Нил Ушаков подвергаются мощной атаке со стороны фракции латвийских националистов. Формальным поводом стал инцидент с закупкой муниципального транспорта, в которой предполагают наличие коррупционных схем, но похоже, что реальная причина состоит в решимости националистского блока свергнуть Ушакова и поддерживающие его силы. Это подтверждается и заявлениями лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса, заявившего, что нужно «любой ценой вернуть себе власть в Рижской думе».

Судя по всему, партия «Согласие» не справилась с заявленной задачей послужить примирителем между латвийскими националистами и русскоязычным населением; националистов не устроило даже то, что в последнее время «Согласие» приняло несколько ущемляющих интересы русскоязычного населения законов, а Ушаков занял жесткую проукраинскую позицию по вопросу Крыма.

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