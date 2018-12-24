Казань, 24 декабря, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Казанский федеральный университет и ПАО «КАМАЗ» договорились о создании подразделения, которое будет заниматься разработкой интеллектуальных транспортных средств и концепции их применения, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

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В частности, соглашение между вузом и автогигантом предполагает разработку и внедрение уникальной системы автопилота для серийных грузовиков. Она может быть полностью выполнена из блоков, создаваемых в России. При этом стоимость такого автопилота на начальном этапе составит порядка 200 тысяч рублей, а со временем она упадёт и оборудование станет ещё доступнее.

«Мы готовы работать в этом направлении. КАМАЗ не готов профинансировать все, но мы можем оказать содействие и лоббировать общие интересы», — сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Ключевым фактором в соглашении, по его словам, является то, что его участники «не опоздали». Когогин отметил, что на подобные разработки в мире тратится большой объем средств, и все участники этого процесса находятся в поисковом режиме. Поэтому у сотрудничества КФУ и «Камаза» появляется возможность «продвинуться вперед».

Отмечается, что на следующем этапе учёные и промышленники намерены реализовать амбициозный проект по разработке инфраструктуры и технологий применения беспилотных грузовых автомобилей с возможностями эксплуатации на магистралях и дорогах общего пользования.

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