Воронеж, 24 декабря, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В результате столкновения фуры и микроавтобуса в Богучарском районе Воронежской области двое человек погибли и еще семеро были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба областного ГУ МВД России.

(сс) Petr Magera Фура

Отмечается, что авария произошла около 11:00 на 773 километре автодороги «М4-Дон».

"39-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем «Мерседес» с полуприцепом допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» (микроавтобус не рейсовый), в котором находились девять человек, включая водителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате аварии двое мужчин погибли, а семеро (в том числе и водитель микроавтобуса) были доставлены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на 30-м километре Киевского шоссе в Москве в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. По данным ГИБДД, на трассе столкнулись три легковых автомобиля.

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