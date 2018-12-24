Красноярск, 24 декабря, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Органы власти, общественность и представители бизнеса Красноярска подвели итоги работы по созданию доступной среды за 2018 год. По результатам совместной работы более чем 520 социально значимых объектов, 58 государственных и свыше 160 коммерческих услуг стали доступными для маломобильных жителей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятия комплексного плана, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объёме на сумму свыше 27,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске за 2018 год 520 объектов стали доступными для инвалидов

В текущем году, кроме дорожных и дворовых инспекций по оценке доступности, удалось протестировать доступность терминала аэропорта «Красноярск», здание Железнодорожного вокзала. Большая часть предложений, которые поступили от участников проверок, уже учтены и реализованы. Также маломобильные активисты проверили доступность семи объектов Универсиады.

Благодаря реализации проекта «Принять — нельзя отказать», получившего поддержку Президентского гранта, обучение «Доброжелательному сервису» при обслуживании людей с инвалидностью прошли специалисты разных ведомств города. Автором проекта стала «Красноярская краевая общественная организация инвалидов и ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил».

Более 6,5 тысяч человек с инвалидностью приняли участие в реализации 7 городских проектов, прошедших экспертную оценку в апреле 2018 года. Отметим, что все проекты направлены на повышение качества жизни инвалидов. Так, благодаря проекту управления соцзащиты Кировского района, 10 молодых инвалидов Красноярска включены в волонтёрский состав «Всемирной зимней Универсиады-2019» и уже сейчас готовятся к работе.

«Мы продолжаем работать над формированием карты доступности города. Уже обследовано 2,5 тысячи городских объектов. В течение года в рамках проекта «Электронная афиша» 1200 людей с инвалидностью свободно посещают театры, музеи и другие культурные учреждения, а проект «Шаг за шагом к мечте» даёт возможность 30 ребятам с инвалидностью регулярно заниматься в специально оборудованных спортзалах», — рассказывает Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска.

В 2018 году Фондом президентских грантов поддержаны 4 проекта, направленных на повышение качества жизни маломобильных граждан на общую сумму 13,1 млн рублей. Совместно с благотворительным фондом «Феникс» продолжается реализация проекта «Маленький человек в большом городе». Проект направлен на развитие паллиативной помощи инвалидам, грантовая поддержка на реализацию его второго этапа — 1 млн рублей.

Маломобильные жители города стали победителями в конкурсах городского, регионального, федерального и международных уровней в профмастерстве, творчестве и спорте. А переговорная площадка Красноярского городского форума «Инклюзивный город: новые горизонты. Работаем сердцем» получила высокую оценку федеральных экспертов.

После подведения итогов общественников и представителей НКО отметили дипломами главы города за активное участие в проведение мероприятий по формированию доступной городской среды для маломобильных граждан в Красноярске.