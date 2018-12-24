Минск, 24 декабря, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран. Такое заявление сегодня, 24 декабря, на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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Глава государства отметил значимость этих отношений, добавив, что они «строятся на системной и, самое главное, плановой основе».

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьёзное значение не только для Белорусии, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко.

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Белорусский лидер напомнил, что полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие пять лет. Охвачен широчайший спектр вопросов — макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура.

«Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идём к формированию общего правового пространства Союзного государства», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря на пресс-конференции для российских журналистов в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих опасениях по поводу того, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав. По словам белорусского лидера, идея присоединения Белоруссии к России подается Москвой под видом «глубокой интеграции». При этом Лукашенко отметил, что «шантажировать» Белоруссию и «пытаться стать коленом на грудь» бесполезно.