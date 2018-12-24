Москва, 24 декабря, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Законопроект о доступе операторов связи в многоквартирные дома внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Людмилой Боковой и Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

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Сенаторы предлагают создание недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.

Защита прав собственников обеспечивается путем введения положений об опубликовании информации о размещении оборудования на сайте управляющей компании и в месте общего пользования в многоквартирном доме, а также об установлении возможности принятия собственниками решения о запрете размещения или о демонтаже на объектах общего имущества многоквартирного дома сетей электросвязи и оборудования электросвязи.

Прописывается, что за установку оборудования связи и доступ к нему с оператора связи плата не взимается, поскольку оператор связи в данном случае не использует имущество третьих лиц.

«В данном случае оборудование устанавливается в целях организации оказания услуг связи одному из собственников квартир, являющемуся одновременно и сособственником объектов общего имущества дома», — уточняют парламентарии.

Прописывается, что оператор связи не может рассматриваться как пользователь общих помещений в многоквартирном доме, поскольку он лишь предоставляет гражданам в пользование телекоммуникационное оборудование (средство связи) с целью оказания услуги связи.

Также прописывается, что к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о пользовании общим имуществом, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.