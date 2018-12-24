Минск, 24 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Россия не выполняет достигнутые с Белоруссией решения по всем вопросам договоренностей в Союзном государстве и в целом как с братским и близким государством. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря на специальном совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул: Россия является для Белоруссии ключевым внешним партнёром. При этом решения приняты по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений не только как с партнерами, но и как братским, близким Белоруссии государством.

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — констатировал Лукашенко.

В частности, напомнил он, полгода назад на уровне Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития данного объединения на ближайшую пятилетку. Однако якобы Москва не проявила заинтересованности в их реализации и решении вопросов в таких сферах, как макроэкономика, бюджетная, промышленная и внешняя политика, транспортное пространство и миграция, здравоохранение и культура.

«Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны», — заявил белорусский политик.

«По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства», — сообщил Лукашенко.

Президентская пресс-служба сообщила также, что 25 декабря Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Основной темой переговоров заявлена интеграция Белоруссии и России без акцента на выплату российской стороной в белорусский бюджет «компенсации» за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр» в нефтяной сфере).

«На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах», — сказано в официальном сообщении.