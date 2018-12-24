Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 24 декабря, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Водоочистные сооружения ямальского посёлка Тазовский не гарантируют поставку чистой воды населению. Об этом речь шла во время прямой линии с губернатором региона Дмитрием Артюховым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Вода на сегодня поступает в квартиры тазовчан вперемешку со ржавчиной. Глава региона на прямой линии 23 декабря 2018 года пояснил, почему на 100% обеспеченный водоочистками посёлок не получает качественную воду в дома.

«Проблема в сетях. Мы можем поставить замечательную очистную станцию, она будет самая современная, но если сети ветхие, то пока вода добирается до вашего дома, она теряет свои свойства. Надо перекладывать старые, ветхие сети, чтобы в дом приходила чистая вода. Следующий этап потом возникнет, когда мы подойдём к дому и там — ветхие сети. И за эту проблему уже собственники жилья должны решать. Порой бывает, что очистная новая, и городские сети переложили, а вода всё равно не соответствует нормам. Этим просто надо заниматься», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что в 2018 году 15 ямальских посёлков получили долгожданные водоочистные сооружения. Выходящая из этих комплексов вода полностью соответствует санитарным нормам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по данным Роспотребнадзора, самая плохая вода на Ямале — в Лабытнанги, где жители уже привыкли к подвозу в цистернах. В правительстве ЯНАО заявляют, что необходимо более 100 млрд рублей, чтобы обеспечить в автономном округе качественное питьевое водоснабжение.