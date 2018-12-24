Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 декабря, 2018, 13:27 — ИА Регнум. 24 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы города Переславля-Залесского Валерия Астраханцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Инаугурация

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Астраханцева избрали депутаты городской думы 6 декабря. Впервые в Ярославской области это произошло только со второй попытки — в первом туре Валерий Астраханцев не смог заручиться поддержкой двух третей депутатов.

Как и в случае с мэром Ярославля, губернатор не присутствовал при избрании мэра, а приехал на инаугурацию.

Переславль-Залесский — исторический, особенный город, — сказал Дмитрий Миронов. — Здесь сконцентрирован большой экономический, деловой, туристический потенциал. И всем ветвям власти сейчас необходимо работать в плотном взаимодействии, с полной отдачей, активно привлекать общественность к решению актуальных вопросов, учитывать мнения и потребности граждан. Особенно важно уделить пристальное внимание вопросу пополнения доходной части городского бюджета.

Валерий Астраханцев прибыл в Переславль из Люберецкого района вместе с командой Владимира Волкова (возглавил Переславль в 2016 году, сейчас — мэр Ярославля). Астраханцев был главой Переславского района, заместителем мэра Переславля. Сейчас он избран на 5 лет. При этом в городскую думу внесен проект решения о возвращении прямых выборов мэра Переславля. Такую возможность дает областной закон.

Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача — поднять город на новые экономические и культурные высоты, сделав его привлекательнее и повысив уровень жизни населения. Я приложу все свои знания и умения для реализации планов», — сказал Валерий Астраханцев.

Проблем в Переславле, действительно, немало. Астраханцеву предстоит руководить городским округом, в состав которого включены территории бывшего Переславского района. Сейчас идет реорганизация органов власти нового муниципального образования.