Киев, 24 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко по предварительным подсчётам набрала 35,7% голосов, завила лидер партии во время пресс-конференции. Об этом сообщило 24 декабря издание «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Политик отметила, что второе место занял «Блок Петра Порошенко» — 22,7% голосов.

Тимошенко назвала прошедшие выборы в местные органы власти «избирательным армагеддоном», который устроила нынешняя украинская власть при помощи запугивания участников выборов и использования админресурса.

«Эти выборы — последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где меряют не случайно мысли каких-то людей, а конкретно по бюллетеням», — подытожила Тимошенко.

Напомним, на прошедших выборах в объединённые территориальные общины наибольшую явку показала Житомирская область.

Читайте также: Наибольшую явку на местных выборах на Украине показала Житомирская область