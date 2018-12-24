Атырау, Казахстан, 24 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В рыбе из реки Урал в казахстанском городе Атырау обнаружено повышенное содержание аммиака, заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана — главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, сообщает 24 декабря агентство «КазТАГ».

Ajale Мертвая рыба

Бекшин отметил, что единичные отравления жителей Атырау не связаны с массовой гибелью рыбы в реке Урал. Главный санитарный врач добавил, что ситуацию с гибелью рыбы контролирует комитет по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Галымбек Бисенгалиев заявил, что в пробах воды из реки Урал, где выявлена массовая гибель рыбы, обнаружен аммиак.