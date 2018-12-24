Москва, 24 декабря, 2018, 13:01 — ИА Регнум. В принципе Россию могут отключить от глобального интернета и варианта тут два: могут снаружи, а могут изнутри. Наличие двух вариантов создаёт великолепную возможность для беседы двух глухих — одни негодуют по поводу того, как нас будут отключать «оттуда», а другие — как «отсюда», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

Кстати, глава Роскомнадзо Александр Жаров, впрочем, ничего про «возможность» не сказал. Он говорил про перспективы, и сказал, что перспектив отключения нет. Но в контексте того, что вообще говорится по этой теме, можно предположить, что возникают вопрос и обеспокоенность — что с нами будет, если у нас исчезнет доступ к зарубежным ресурсам.

«Тут даже вопрос не в том, что будет с теми, кто подписывается на онлайн-сервисы при помощи Gmail или зарабатывает свои миллионы, объясняя подписчикам в Instagram, как правильно питаться, чтобы не набирать вес. И даже не со СМИ, живущими копипастингом зарубежных новостей, или учащимися, подсевшими на Википедию. Кого-то ждут неприятности, кото-то — крах бизнес-модели», — отметил эксперт.

Однако если глобальные сервисы уже достаточно глубоко проникли в экономику, то после отключения от глобального интернета окажется, что критические данные предприятий, которые хранились на удалённых серверах, стали недоступны. Кстати, в известном сервисе Netflix изобрели программу под названием Chaos Monkey, которая случайным образом выводит из строя сервера. Причём не в каком-то специальном режиме тестирования, а в процессе ежедневных операций.

«Подобные системы, имитирующие внезапные катастрофы, набирают популярность, их стали использовать и другие компании. Они позволяют понять, насколько система устойчива к авариям. Вполне возможно, что подобной «воздушной тревоги» следует ожидать, и уже в следующем 2019 году», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.

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