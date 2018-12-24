США пытаются оказать давление на Россию, Киев считает убытки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Подписан указ о выводе американских войск из Сирии;
- США не оставляют попыток оказывать давление на Россию;
- Украина считает убытки от конкуренции с «Северным потоком — 2»;
- На Сахалине прошёл митинг против передачи островов Японии;
- Хабаровск может стать городом федерального значения.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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