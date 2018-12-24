Токио, 25 декабря, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Результаты масштабного телефонного опроса населения Японии, опубликованные в газете «Хоккайдо симбун», показывают оценку итогов работы правительства Синдзо Абэ. О том, какие действия правительства Абэ наиболее резко повлияли — по мнению японцев — в уходящем году на положение дел в их стране, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Количество тех, кто не поддерживает японский кабинет министров, возросло на 4,6% и составляет 44,1%. Интересно, что, судя по результатам опроса, неприятие вызвала не какая-то отдельная инициатива правящей Либерально-демократической партии: любая из инициатив вызвала не просто разногласия, а довольно резкое неприятие. И закон о расширении приема в стране иностранных рабочих, и строительство новой военно-воздушной базы США, и милитаристские поползновения по наращиванию военной мощи не обрадовали японского избирателя.

Поэтому у правящей партии рейтинг оказался на уровне еще меньшем, чем рейтинг кабинета министров. Теперь японским либерал-демократам доверяют лишь 38,6% избирателей.

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