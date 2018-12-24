Сиэтл, США, 24 декабря, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Начинать школьные занятия не самым ранним утром, но утром чуть позже — способ для учащихся не только выспаться, но и лучше сконцентрировать внимание, лучше выполнять задания, получать более высокие оценки и меньше прогуливать, сообщает AMNA.

Цитата из диафильма «Режим дня школьника». 1973. СССР Режим дня

Как показало новое научное исследование, успеваемость учащихся повышается, если уроки в школе начинаются не с самого раннего утра. В исследовании принимали участие ряд государственных школ в Сиэтле — они решили начинать уроки почти на час позже, не в 07:50, как обычно, а в 08:45 (решение встретило неоднозначную реакцию со стороны родителей).

Исследователи из Университета Вашингтона и Института биологических наук Солка под руководством профессора биологии Хорасио де ла Иглесия (которые сделали соответствующую публикацию в журнале «Science Advances») сравнивали показатели учеников за год до проведения эксперимента и в следующий год. Все ученики носили на запястье «браслет», который записывал их активность и параллельно оценивал в целом их присутствие и эффективность в школе.

Выяснилось, что, хотя все ученики ложились спать примерно в одно и то же время, те, кто мог проснуться позже, получали как минимум полчаса дополнительного сна (в среднем 34 минуты), имея для сна в среднем почти 7,5 часов вместо чуть менее семи часов. Эти учащиеся были более внимательны на уроках, вдвое реже прогуливали, и их оценки в семестре были в среднем на 5% лучше, чем у учеников, которым приходилось вставать раньше.

«Исследования, проведенные на сегодняшний день, показали, что суточные ритмы у подростков в корне отличаются от ритмов у взрослых и детей. Время, в течение которого студент просыпается, является социальным, а не биологически определенным, и это имеет серьезные последствия для его здоровья и благополучия, поскольку нарушенные суточные ритмы могут отрицательно влиять на пищеварение, сердцебиение, температуру тела, иммунную функцию, внимание и общее психическое здоровье, — говорит исследователь Гедеон Даннстер. — Просить подростка встать и быть работоспособным в 7:30 утра — это все равно, что попросить того же у взрослого в 5:30».

Исследователи уточнили, что вопрос о том, какое время начала занятий было бы идеальным, остается открытым.