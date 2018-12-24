Москва, 24 декабря, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая 20 декабря транслировалась на шести телеканалах, в прямом эфире посмотрели более 6,7 млн граждан страны. Такие данные приводятся в сообщении исследовательской компании Mediascope.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В среднем доля аудитории, смотревшей эту телепрограмму, от всей телеаудитории составила 57,6%. Рейтинг трансляции в городах с населением более 100 тыс. человек составил 11,2%.

Напомним, только в Москве ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина посмотрели 1,42 млн телезрителей. Телевизионную трансляцию мероприятия вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Москва-24» и 360.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию, на которую было аккредитовано рекордное число журналистов — более 1,7 тыс. Она длилась три часа 45 минут. За это время глава государства успел ответить на 61 вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посетовал, что в ходе этого мероприятия некоторые участники фактически отняли время у сотрудников СМИ и озвучили не соответствующую действительности информацию. При этом официальный представитель Кремля назвал формат общения президента РФ с журналистами и гражданами беспрецедентным.