Париж, 24 декабря, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Четыре дня потребовалось, чтобы петиция «дело века» против бездействия правительства Франции перед лицом изменения климата набрала более 1,6 млн подписей в стране, сообщает Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парижское соглашение

«Мы подаем жалобу на французское правительство, потому что считаем, что французское правительство делает не достаточно для борьбы с изменением климата», — заявил Жан-Франсуа Жульяр, глава неправительственной организации (НПО) Greenpeace France.

Видеопрезентация кампании также имела большой успех, ее посмотрели более 12 миллионов раз на Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая петиция о снижении цен на топливо, запущенная одним из активистов движения «желтые жилеты», собрала более миллиона подписей.