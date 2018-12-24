Иркутск, 24 декабря, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Иркутске учёные Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБР СО РАН) подсчитали урон, который нанесла их оранжерее коммунальная авария в Академгородке. Погибло как минимум 70% из порядка 400 видов тропических растений.

«Вести Иркутск», youtube.com Погибшее растение в оранжерее СИФИБР

Вместо растений остались пеньки и сухие стволы, которые придётся рубить.

Коммунальная авария в Академгородке, практически полностью погубившая оранжерею, произошла две недели назад. Оранжерея СИФИБРа осталась без отопления и воды. В 30-градусные морозы температура в теплицах очень быстро опустилась до минус десяти градусов, даже несмотря на тепловые пушки. А когда отопление запустили, по словам сотрудников — без предупреждения, все трубы полопались.

«Я тут уже 20 лет работаю. Конечно, это родные, зеленые дети», — цитируют «Вести Иркутск» сотрудника оранжереи Ольгу Шершову.

ЧП стало настоящим ударом для учёных. Удастся ли восстановить оранжерею, неизвестно. Погибло около 70% экзотических растений. До сих пор используются тепловые пушки, ведь систему отопления в оранжерее полностью так и не восстановили.

По словам заведующего отделом прикладных и экспериментальных установок СИФИБР Максима Раченко, часть повреждений ремонтировать не представляется возможным, придётся все менять:

«Повреждения таковы, что там проще заменить, чем отремонтировать те, которые есть. А в институте мы не готовы к такому объёму работ ремонтных своими силами. Вот выкручиваемся, как можем».

Всего в оранжерее росло около четырёхсот видов тропических растений. Их собирали в разных странах мира более 40 лет.

Справка: оранжерею СИФИБР СО РАН в 1972 году организовала известный иркутский дендролог Антонина Тельпуховская. Ежегодно оранжерея принимает около 3 тысяч человек — в основном это жители Иркутска, Иркутской области и Бурятии.

Напомним, по данным администрации Иркутска, авария на тепловых сетях в микрорайоне Академгородок произошла 9 декабря 2018 года. Под отключение попал 71 объект, в том числе четыре социальных учреждения. 10 декабря в мэрии сообщили, что авария ликвидирована.