Москва, 24 декабря, 2018, 13:16 — ИА Регнум. На YouTube-канале «Нежный редактор» вышел новый выпуск, героиней которого стала участница группы IC3PEAK Анастасия Креслина. Она рассказала о срывах концертов, современной музыкальной культуре и поддержке со стороны рэпера Хаски, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы YouTube канала «Нежный редактор» Участница группы IC3PEAK Анастасия Креслина

Анастасия отметила, что группе пытались помешать провести тур «всеми возможными способами». Так как по закону этого нельзя было сделать, запугивали владельцев клубов либо применяли другие способы, считает певица. Например, звонили в правоохранительные органы и сообщали о якобы заложенной бомбе. В Новосибирске, по словам Анастасии, полицейские и вовсе грозились подкинуть в сумку наркотические вещества, если музыканты не откажутся проводить концерт.

«Все это очень мерзко и одновременно смешно и комично, потому что иллюстрирует бессилие властей по отношению к современной культуре и музыке», — отметила участница IC3PEAK.

Она также прокомментировала современную музыкальную индустрию и отметила, то в Москве и Санкт-Петербурге сейчас появилось много качественных музыкантов, способных высказать претензии по поводу власти и уровня жизни в России. По мнению Анастасии, это связано с тем, что люди научились критически мыслить благодаря интернету.

В ролике также упомянули благотворительный концерт в поддержку рэпера Хаски и его обещание поделиться вырученными средствами со всеми, кому нужна помощь. Анастасия рассказала, что музыкант действительно звонил IC3PEAK, когда их задержали в Новосибирске, однако участники отказались от помощи.

«Той же «Агоре» и «Медиазоне» эти деньги нужнее, чем нам».

Напомним, ранее концерты IC3PEAK срывали либо отменяли в нескольких российских городах (в частности в Казани, Перми и Воронеже), а также в Белоруссии в Минске. В Новосибирске тоже возникли сложности с проведением мероприятия, но выступление в итоге состоялось.