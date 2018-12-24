Грозный, 24 декабря, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Чечне с официальным визитом находится делегация Королевства Саудовская Аравия. В ходе встречи с представителями органов власти республики были намечены конкретные пути сотрудничества между двумя регионами. Одними из важных направлений взаимодействия были названы туризм, сельское хозяйство, транспортная сфера, промышленность, образование, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в соцсети в «ВКонтакте», что есть заинтересованность в установлении прямого авиасообщения между Грозным и Джиддой. А принц Турки бин Мухаммад Аль-Сауд предложил создать на территории Чечни заповедную зону, где с помощью саудовских инвесторов могут реализовываться проекты в сфере туризма. По его словам, в живописной местности могут быть созданы территории для охоты и отдыха.

Еще одно предложение саудовской стороны касалось предложения принять на учебу в университет нефти и ископаемых имени короля Фахда студентов из Чечни.

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Напомним, в ходе визите в Чечню Саудовскую Аравию представляли советник Королевского двора — принц Турки бин Мухаммад Аль-Сауд, который возглавлял делегацию, советник генерального совета, министр Ахмад бин Алхатиб, чрезвычайный и полномочный посол КСА в РФ Раид Хамид Кримли, консультант по международным отношениям Хайфа Абдуррахман, вице-президент саудовского фонда развития Халед бин Сулейман.

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