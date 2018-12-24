Абуджа, 24 декабря, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Нигерии заявили об убийстве 17 человек неизвестными на северо-западе страны, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

AMISOM Public Information Полиция Нигерии

В район, где произошло преступление, направлены дополнительные наряды полиции. Власти просят очевидцев предоставлять силовикам информацию, необходимую для поимки бандитов.

Напомним, последние годы Нигерия страдает от действий боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы сражаются за создание государства на основах шариата.