Берлин, 24 декабря, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В ноябре авторынок Германии снизился на 9,9%, составив 272 674 машины, сообщает 25 декабря Автостат со ссылкой на Ассоциацию автомобильной промышленности ФРГ (VDA).

balsas.it Авторынок

Отмечается, что на спрос продолжает оказывать влияние переход на новые правила сертификации автомобилей, который произошел 1 сентября. Всего за 11 месяцев 2018 года в германии было продано 3 198 720 автомобилей, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Германии продали 70 единиц российского внедорожника УАЗ-452, известного как «буханка», что почти в два раза больше показателя 2017 года. Стоимость «буханки» в Германии составляет 20 тыс. евро (1,52 млн рублей).

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