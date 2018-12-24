Тель-Авив, Израиль, 24 декабря, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля арестовали 15 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Justin McIntosh Израильский солдат

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярна проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 6 тыс. палестинцев, среди них женщины, дети, палестинские законодатели, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.