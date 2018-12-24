Киев, 24 декабря, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Явка на первых местных выборах в объединённых территориальных общинах в Житомирской области составила 53%, заявил министр регионального развития Геннадий Зубко 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Выборы проходили в 78 территориальных общинах в 13 областях Украины. В состав общин вошли 345 местных советов. В голосовании могли принять участие 453 тыс. избирателей.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было объявлено военное положение. Несмотря на это, выборы в местные органы власти всё же состоялись.

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