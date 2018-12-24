Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ростовской области подвела итоги дополнительных выборов в городскую думу Ростова-на-Дону. Победу одержали кандидаты, выдвинутые правящей партией, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Голосование за кандидатов в депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 3 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 18 состоялось на 21 участке. В списки избирателей было внесено около 52 тыс. горожан.

Виталий Горунович («Единая Россия») обошёл пятерых оппонентов и набрал 32,57% голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 3. По Первомайскому одномандатному избирательному округу № 18 победу одержал Павел Крупнов («Единая Россия»). С 46,2% голосов он обошёл ещё троих кандидатов.

Из 10 кандидатов, претендующих на депутатские мандаты, девять были выдвинуты политическими партиями, один — в порядке самовыдвижения, отметили в избиркоме.