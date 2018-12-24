Москва, 24 декабря, 2018, 11:53 — ИА Регнум. На фоне процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове необходимо пересмотреть вопрос с ограничительными мерами против Северной Кореи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, речь не идет о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно, это станет возможным с достижением полной денуклеаризации полуострова.

«Но нельзя и затягивать с запуском пересмотра существующего режима санкций», — заявил в интервью РИА Новости Лавров.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по КНДР Стивен Бигун заявил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен ослаблять действующие ограничительные меры против Пхеньяна.

Однако, отметил он, в США готовы рассмотреть различные варианты, помогающие «выстроить доверительные отношения» между двумя странами.

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