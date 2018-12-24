Москва, 24 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Если рассматривать с точки зрения техники, то отключить Россию от интернета есть две возможности. Первая, логическая — на уровне запрета доступа пользователей с российскими IP-адресами либо любыми другими маркёрами к ресурсам, расположенным на «внешних» для России серверах. Вторая, физическая — на уровне отключения соединяющих Россию и весь остальной мир кабелей. В первом случае блокировка создаст проблемы обычным пользователям, потому что крупные IT-компании, скорее всего, довольно быстро разберутся, как обойти такую блокировку, замаскировав свой трафик под чужой. А вот обычным ТОР-клиентом или VPN тут уже, пожалуй, не обойтись, заявил корреспонденту директор по развитию продукта, CrosDigital Александр Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Куда более страшный сценарий — физическое отключение интернета: отключение или обрыв оптико-волоконных кабелей, которые соединяют мировую цифровую инфраструктуру в единый и знакомый нам интернет. В январе 2018 года в мировых СМИ выходили панические сообщения, что российские субмарины в Атлантике часто проходят мимо затопленных кабелей связи и, возможно, планируют саботировать работу мировой сети», — пояснил эксперт.

Основной трафик интернета России идёт сначала в Европу, а потом по тем самым трансатлантическим кабелям в США, где располагаются основные серверы хранения данных. Если на линии возникают проблемы, специальные маршрутизаторы перекидывают трафик на транстихоокеанские кабели, которые тоже, в конце концов, приходят к серверам с данными.

«С одной стороны, кажется, что перерезать кабели, идущие в Россию, — проще простого. Но, с другой, это вызовет гигантские проблемы для всей мировой экономики и для мирового интернета. В связи с этим можно смело сказать: в ближайшее время отключать Россию от сети никто в здравом уме не будет.

Для этого сначала нужно провести полную ревизию активов, понять, где у кого что лежит и как идут мировые потоки трафика. После этого нужно будет все перенести, пересчитать, прокинуть новые кабели. Так что Роскомнадзор прав — пока Россию отключать от интернета никто не собирается и в ближайшее время не соберётся. Ключевое слово — «пока», — высказал свое мнение Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.

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