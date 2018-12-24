Боровск, Калужская область, 24 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В городе Боровск Калужской области в настоящее время действует мораторий на снос важных для исторического облика поселения зданий. Мораторий действует до получения Боровском статуса исторического поселения. Об этом заявил журналистам глава города Михаил Климов, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото старого Боровска

Между тем, по мнению начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова, статус исторического поселения Боровск может получить к концу 2019 года. По этому поводу министерством культуры Российской Федерации разрабатывается соответствующая документация.

«В мае этого года был заключен контракт. Проект предусматривает понятия: границы территории исторического поселения, предмет охраны, перечень градоформирующих объектов, то есть тех зданий, по которым реконструкция и ремонт должны проходить с соблюдением строгих процедур. Это позволит сохранить историческую среду», — сказал Евгений Чудаков.

Руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия выразил надежду, что получение статуса исторического поселения позволит привлекать дополнительное финансирование для сохранения и реставрации тех старинных объектов Боровска, которые не будут востребованы инвесторами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Боровске Калужской области удалось остановить снос исторического центра города, затеянный местными властями в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс. В соответствии с федеральной программой переселения из аварийного и ветхого жилья 17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации в дальнейшем. На их защиту встала общественность. И хотя мэрия заявила о намерении восстановить снесённые дома с нуля, однако местных жителей в своих добрых намерениях власти убедить не смогли. Скандал быстро набрал обороты и вышел на федеральный уровень, в очередной раз поставив вопрос о судьбе шедевров деревянного зодчества в малых городах России.