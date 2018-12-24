Чебоксары, 24 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Чуваши задолженность организаций ЖКХ за поставленный природный газ за год выросла и превысила 1,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В настоящее время просроченная задолженность за природный газ организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 1,943 млрд рублей, что на 37,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В надзорном ведомстве напоминают, что долги за газ дают право ввести режима ограничения потребления газа для теплоснабжающих организаций, что «способно оказать непосредственное влияние на потребителей тепловой энергии — граждан».

«В этих условиях контроль за своевременностью внесения платежей и исполнением обязательств по оплате коммунальных ресурсов приобретает особую социальную значимость», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Больше всего задолженность выросла в Вурнарском, Марпосадском, Порецком, Чебоксарском районах, в города Чебоксары, Шумерля, Алатырь.

На заседании рабочей группы возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении руководителей МУП «ОП и ЖКХ» Порецкого района, МУП ЖКУ города Марпосада, МУП «АПОК и ТС» города Алатырь.

Отметим, ранее в Порецком районе была проведена проверка соблюдения МУП «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» своевременности оплаты за ресурсы. По данным прокуратуры, в 2017—2018 годах задолженность за потреблённый газ превысила 3 млн рублей. В отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 7.27.1 КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния»). Материалы об административном правонарушении направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также к административной ответственности за неуплату задолженности за газ был привлечен глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. По данным прокуратуры, с января по август 2018 года долг превысил 2,855 млн рублей.

Нарушения также были выявлены в Вурнарском районе в ходе проверки деятельности теплоснабжающей организации «ТеплоКомфорт». По данным надзорного ведомства, задолженность организации за поставленный природный газ превысила 19,8 млн рублей. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.61 КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа, сопряженное с неисполнением обязательств по их оплате»). Решением Арбитражного суда Чувашии юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа. Решение в законную силу не вступило.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года газовики отмечали, что задолженность за потреблённый газ в Чувашии перевалила за 2,2 млрд рублей, что почти на 600 млн больше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. В структуре долгов 65,1% приходится на долю теплоснабжающих организаций. Газовики считают, что ситуация с долгами — это прежде всего «вопрос управления» и предстоящий сезон «должен быть переломным по платежам». Тогда наиболее проблемными в части расчетов названы теплоснабжающие организации Вурнарского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Чебоксарского районов и городов Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля.