Ярославль, 24 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле беженцам с юга-востока Украины 11-летнему Артему и его бабушке Людмиле Сухоносовой купили квартиру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Sledcom.ru Встреча семьи беженцев с Анной Кузнецовой, сотрудниками СКР и Советом отцов

Мальчик и бабушка бежали от войны на Украине в 2014 году. Сначала жили в лагере для беженцев в Крыму, а потом приехали в Якутию, где семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации — бабушка с внуком жили в бараке и не могли получить гражданство России. Об этом рассказали СМИ.

История стала известна руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который поручил разобраться с нарушением прав ребенка и найти выход из сложившейся ситуации. 20 сентября 2018 года бабушка с внуком получили российское гражданство. После этого пенсионерка смогла получать положенные по закону социальные выплаты.

Далее при содействии СК России, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и группы представителей бизнеса удалось решить вопрос с приобретением жилья для семьи. Им приобрели квартиру в Ярославской области, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В решении проблемы семьи беженцев помогли компании «Роснефть» и «Спортмастер». 22 декабря бабушка с внуком прилетели в Москву, где встретились со старшим помощником председателя СК России Игорем Комиссаровым, уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и уполномоченным в Ярославской области Михаилом Крупиным.

Эту ситуацию курировал Совет отцов России, рассматривались несколько регионов, куда можно было отправить семью. Выбран был Ярославль, как одно из наиболее благоприятных мест для проживания. Квартира куплена в Дзержинском районе, при выборе места в первую очередь учитывалась доступность образовательных учреждений. Мальчик очень талантливый, прекрасно играет на гитаре. Институт уполномоченного по правам ребенка и совет отцов будут продолжать курировать семью», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

23 декабря семья приехала в Ярославль к новому месту жительства. Их встретили сотрудники регионального управления СКР, которые также пообещали в дальнейшем оказывать семье беженцев помощь и содействие.