Красноярск, 24 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск) подсчитали, с какой скоростью пришлось бы передвигаться Деду Морозу и Снегурочке, чтобы успеть поздравить всех российских детей за 12 часов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 24 декабря.

Дед мороз на санях

Для своих расчетов учёные использовали данные Росстата. Так, в России проживают около 27 млн людей в возрасте до 18 лет. Для удобства эту цифру округлили до 30 млн. Площадь России — примерно 17 100 000 км².

«Для того чтобы Деду Морозу успеть поздравить ребятишек в течение 12 часов, ему требуется передвигаться со скоростью около 14% скорости света (приблизительно 40 км/с)», — прокомментировал аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра «Институт космических исследований и высоких технологий» (НОЦ «ИКИВТ») Дмитрий Зуев.

Учёные резюмировали, что двигателей, способных развивать такую скорость, на Земле нет. Также они уточнили, что обычный человек заменить Деда Мороза не сможет.

«Человек, передвигаясь даже на сверхзвуковом перехватчике «МИГ31» со скоростью 3500 км/ч, потратит на поздравления 200 дней», — сказал Дмитрий Зуев. Он сделал вывод, что Дед Мороз пользуется технологиями, «многократно превосходящими уровень прогресса человечества».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский край продолжает готовиться к предстоящим праздникам и претендует на новогодний рекорд. 55-метровая новогодняя ёлка, установленная в Красноярске, станет самой высокой в России.