Токио, 24 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Календари с президентом России Владимиром Путиным оказались очень популярными у жителей Японии, особенно у молодых женщин: именно они раскупают календари на 2019 год с фотографиями российского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин на коне

По сообщению японского информационного агентства «Киодо Цусин», японская сеть магазинов Loft, которая продает в том числе и календари, готовит к выпуску следующую партию календарей с Владимиром Путиным, но уже на 2020 год.

Примечательно, что российский лидер обогнал по популярности даже японского фигуриста, олимпийского чемпиона Юзуру Ханю.

«Календари содержат снимки, на которых Владимир Путин занимается спортом или отдыхает на природе. Это действительно необычно для известного политика, и именно это привлекает наших покупателей, особенно женщин», — сказал пресс-секретарь Loft Акико Икеда.