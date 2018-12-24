Нью-Дели, 24 декабря, 2018, 14:20 — ИА Регнум. 23 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к своим соратникам по партии в штате Тамилнаду с видеообращением в преддверии выборов.

Kremlin.ru Нарендра Моди

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, Нарендра Моди назвал «Большую коалицию» оппозиционных партий, главной движущей силой которой является Индийский Национальный Конгресс (ИНК) «коалицией богатых семей», которые заинтересованы в сохранении своих капиталов.

По словам премьер-министра Индии, коалиция создана для удовлетворения амбиций политиков, а не чаяний простых людей. Он также указал на значительные идеологические разногласия в рядах «Большой коалиции», которые, по мнению премьер-министра, помешают ей добиться значимых результатов.