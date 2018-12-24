Чебоксары, 24 декабря, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии назначен исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Должность занял Алексей Грищенко, который ранее работал в строительных компания «Честр-Групп» и «ТУС». Указ о назначении подписал сегодня, 24 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Алексей Грищенко

Алексей Грищенко сменил на посту бизнесмена Владимира Михайлова, который проработал министром два года и 29 октября 2018 года был отправлен в отставку.

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В ходе встречи с вновь назначенным руководителем ведомства Михаил Игнатьев поставил ряд задач по развитию отрасли — увеличение объёмов жилищного строительства, реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья, благоустройство городской среды. Также обсудили вопросы обеспечения населения доступным жильем, а также регулирование новой системы обращения с коммунальными отходами.

Справка ИА REGNUM. Алексей Алексеевич Грищенко родился в 1968 году в селе Сандата Сальского района Ростовской области. В 1992 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленно-гражданское строительство», в 2001 году — Московский университет потребительской кооперации («Финансы и кредит»).

Профессиональную деятельность начинал в АПФ «Волгостальконструкция» (г. Чебоксары). Затем более 13 лет проработал в СУ-20 — дочернем предприятии строительной компании «Честр». В 2009 года стал генеральным директором ОАО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп» (ОАО «ИСКО-Ч»), с 2015 года — технический директор, а затем заместитель генерального директора АО «ТУС».