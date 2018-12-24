Вашингтон, 24 декабря, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса, несогласного с решением президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана, носит крайне значительный характер, поскольку она знаменует собой конец глобальной войны с терроризмом, которая была фундаментом внешней политики США на протяжении почти двух десятилетий, пишет Петер Ван Бурен в статье для американского издания The American Conservative.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

Автор указывает, что американским военным больше нет смысла оставаться в Сирии. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были разбиты, по сути, еще в 2016 году, поэтому теперь они не могут больше удерживать значительных территорий. Безусловно, теракты от имени группировки по-прежнему совершаются, но за ними стоят граждане тех же стран Запада, в которых и происходят акты насилия. На такие шаги террористов подталкивает идеология, которую невозможно уничтожить с помощью обычного оружия.

С другой стороны, так же нет смысла оставаться им там для осуществления смены режима в Сирии, которая никогда не носила целесообразного характера. Как в случае с Ираком, Ливией и Афганистаном, у Вашингтона не было плана того, что делать дальше и как не дать Сирии обрушиться в состояние полного хаоса после свержения президента арабской республики Башара Асада.

Не нужны они там и для сдерживания России, ненависть к которой в США стала обязательным условием для того, чтобы считаться патриотом. К тому же Вашингтон никогда не планировал выдавливать Россию из арабской республики. Вывод американских войск из страны является, в сущности, возвращением к статус-кво, а не победой для Кремля. Не помогут американские войска в Сирии и курдам, которые хотят создать собственное государство, в том числе из частей Турции, а также окажутся бессильными против Ирана.

Если отбросить все это, остаются только призывы остаться в Сирии для сохранения репутации США. И хотя разного рода экспертам все еще может сойти с рук такое оправдание сохранения войск в арабской республике, остальной мир видит, что «империя гола».

«С 2001 года США потратили на свои войны около $6 трлн, из-за чего погибло американских военнослужащих и иностранных граждан больше, чем в результате терактов 11 сентября», — отметил Ван Бурен.

«США прибегали к пыткам, по-прежнему не закрыли «ГУЛАГ» в Гуантанамо, и, хуже всего с точки зрения репутации, потерпели поражение по всем фронтам», — добавил он.

Автор напоминает, что операция вооруженных сил США в Афганистане продолжается уже 17 лет, в Ираке ничего не изменилось, тогда как Ливия вообще лишилась своей государственности. Сирия же стала причиной кризиса с беженцами, последствия которого для ЕС еще полностью не оценены.

«Мы являемся «незаменимой нацией только в наших умах. Многие люди по всему миру хотели бы, чтобы США перестали лезть в дела других стран», — подчеркнул автор.

Присутствие США в Сирии, как и уходящий глава Пентагона Мэттис, — это артефакт эры неудавшейся глобальной войны с терроризмом, от которой нужно было отказаться еще десятилетия назад.

Напомним, поводом для начала глобальной войны с терроризмом стали теракты 11 сентября 2001 года, после которых тогдашний глава Белого дома Джордж Буш — младший заявил, что Вашингтон сражается с «радикальной сетью террористов и каждым правительством, которое их поддерживает». В рамках кампании США по борьбе с международным терроризмом американские военные вторглись в Афганистан в 2001 году, а также в Ирак в 2003 году.