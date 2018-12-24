Казань, 24 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве по ходатайству финансового управляющего экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина ввёл обеспечительные меры в виде приостановки исключения ООО «МР Холдинг» из Единого реестра юрлиц. Единственным владельцем фирмы является Мусин, и его финансовый управляющий полагает, что решение о ликвидации «принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов». Это, по мнению управляющего, нарушает «права кредиторов Мусина P. P., которые обоснованно рассчитывали на получение денежных средств от продажи доли в уставном капитале ООО «MP Холдинг», а так как бывший банкир — единственный участник ООО, то «доля в уставном капитале такого общества будет иметь высокую покупательную способность». Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Напомним, после того как в марте 2017 года ТФБ, где на тот момент доля республики превышала 40%, лишился лицензии, в отношении главы правления Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело. Постепенно число вменяемых ему статей выросло до четырёх, а количество эпизодов до 21. Общий ущерб, по предварительным подсчётам, по этим уголовным делам превысил 50 млрд рублей.

Почти весь 2017 год Роберт Мусин, который также является депутатом Госсовета РТ, провёл в СИЗО под арестом, но в январе 2018 года его перевели под домашний арест. В августе 2017 года конкурсным управляющим ТФБ было инициировано банкротство Мусина как физлица. Первым этапом была введена реструктуризация задолженности, но предпринимаемые меры восстановить финансовое состояние не помогли, и в середине июля 2018 года он был объявлен банкротом, в деле перешли к реализации имущества. ТФБ остаётся основным кредитором бывшего руководителя, и в начале 2019 года его долг перед банком может вырасти до 22,5 млрд рублей, так как банк был признан гражданским потерпевшим по ряду эпизодов уголовного дела. Для сравнения: долг самого ТФБ перед кредиторами превышает 166 млрд рублей.

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В банкротном деле Роберта Мусина обнаружился ряд странностей, в том числе попытка ликвидировать некоторые из фирм, где он владеет 100% доли уставного капитала. Одна из них — ООО «МР Холдинг», созданное в 2013 году с целью работы в области права и бухгалтерского учета.

9 июля 2018 года Роберт Мусин как единственный участник общества принял решение об его ликвидации. Данный шаг не устроил финансового управляющего Елену Рогожкину, назначенную бывшему банкиру судом, и она обратилась в суд с требованием признать недействительным решение единственного участника. Позднее для того, чтобы соблюсти баланс прав кредиторов, было подано ходатайство об обеспечительных мерах в виде приостановки исключения ООО «МР Холдинг» из ЕГРЮЛ.

«Заявитель считает, что решение о ликвидации ООО «MP Холдинг» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное Общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов. При этом нарушаются права кредиторов Мусина P. P., которые обоснованно рассчитывали на получение денежных средств от продажи доли в уставном капитале ООО «MP Холдинг». В связи с тем, что Мусин P. P. является единственным участником Общества, доля в уставном капитале такого общества будет иметь высокую покупательную способность», — отмечается в определении суда и уточняется, что «финансовый управляющий полагает, что ликвидация OOО «MР Холдинг» проводится с нарушением закона, а также с нарушением прав кредиторов Мусина P. P».

Приняв доводы заявителя в расчёт, суд установил обеспечительные меры, фактически приостановив ликвидацию фирмы. Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд республики.