Красноярск, 24 декабря, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики вошёл губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом ИА REGNUM 24 декабря сообщили в краевом правительстве.

Вадим Кофман, krskstate.ru Губернатор Красноярского края Александр Усс

Распоряжение об обновлении состава комиссии опубликовано на сайте правительства РФ. Помимо Усса, в неё вошли губернаторы российских регионов, территории которых полностью или частично входят в состав Арктической зоны, представители научных и общественных организаций, руководители федеральных органов исполнительной власти.

Возглавил комиссию вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В правительстве Красноярского края уточнили, что обновлённая рабочая группа должна обеспечивать взаимодействие различных ветвей власти при решении задач, касающихся развития Арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности.

Что касается Александра Усса, будучи спикером парламента Красноярского края (до сентября 2017 года — прим. ИА REGNUM ), он принимал участие в заседании экспертного совета по делам Арктики и Антарктики при Совфеде РФ.

Напомним, в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Чукотки Роман Копин, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

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