Углич, Ярославская область, 24 декабря, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Представители бизнеса города Углича Ярославской области пожаловались уполномоченному по правам предпринимателей в регионе на высокие нормативы по вывозу мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами предприниматели.

City-yaroslavl.ru Мусоровоз

Речь идет о приказе департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 07 сентября, который утвердил новые нормативы накопления отходов.

Данным приказом в разы увеличены годами проверенные и сложившиеся фактические нормативы потребления. Так, по данному приказу в 100-метровом магазине с торговым залом 40−50 м должно образовываться 21 тонна 458 кг ТКО. Что в разы выше фактического накопления, подтверждаемого многолетними договорами на сбор ТКО. Считаем, что установленные нормативы не имеют экономического обоснования и не соответствуют фактическому накоплению ТКО», — говорится в обращении предпринимателей.

Авторы обращения пишут, что региональный оператор настаивает на заключении договоров, которые предусматривают оплату по нормативу, а не по фактическому объему мусора.

Заключение данных договоров не только в разы увеличит затраты на обращение с ТКО, но и обяжет нас оплачивать не образующийся у нас норматив потребления, т. е. не оказанные услуги. Все это происходит во время тяжелой экономической ситуации в малом бизнесе, в связи с резким падением объемов продаж и оказания услуг», — пишут авторы обращения.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что по этой ситуации прошла встреча в правительстве области.

Предприниматели не смогли документально подтвердить, что произойдет такой рост платежей, о котором они говорят. Моя позиция в том, и в правительстве с ней согласились, что нужно оплачивать по фактическому объему. Я говорю предпринимателям: ставьте свои контейнеры, закрывайте их, чтобы из соседних домов к вам мусор не носили, и оплачивайте по факту, — сказал корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.

Новые правила вывоза мусора и платежей за него стали действовать в области с 1 сентября. В мэрии Ярославля уже заявили, что школы и детские сады потратят в связи с этим в 2019 году в три раза больше на вывоз мусора, чем раньше.