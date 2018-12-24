Москва, 24 декабря, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Жители России назвали главные события уходящего 2018 года. В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Против пенсионной реформы

Также гражданам запомнились такие события, как: проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), массовое убийство в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе, введение военного положения на Украине (25%), военные действия в Сирии (22%).

Менее важными событиями для жителей России оказались: ситуация вокруг Украинской православной церкви (16%), стихийные бедствия: ураганы, наводнения (15%), отставки и новые назначения глав регионов (11%), продление санкций против России (10%), торговая война между США и Китаем (8%), «дело Скрипалей» (7%), блокировка мессенджера Telegram (6%).

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции глава Российского государства Владимир Путин назвал два важнейших события уходящего года. По его мнению, главные события 2018 года — выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

Подробнее: Путин назвал важнейшие события 2018 года