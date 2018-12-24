Джакарта, 24 декабря, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что граждан иностранных государств среди погибших в результате цунами нет, сообщает Antaranews.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что в результате цунами в Индонезии погибло 280 человек, 843 получили ранения и 28 пропали без вести.

Известно также, что в результате цунами повреждены 556 жилых домов, 9 гостиниц, 350 лодок, 73 транспортных средства, 60 магазинов и кафе. В общей сложности в стране пострадали 10 районов.

Национальная полиция, министерство социальных дел, министерство здравоохранения, министерство общественных работ, министерство энергетики и минеральных ресурсов и другие соответствующие агентства продолжают оказывать помощь местным органам власти в ликвидации последствий цунами и эвакуации жертв. Порядка 15 единиц тяжелой техники было развернуто для разбора завалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые новозеландского научно-исследовательского института заявили, что, основываясь на спутниковых снимках, частичное извержение вулкана Анак Кракатау вызвало цунами.