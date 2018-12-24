Роли, США, 24 декабря, 2018, 10:35 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» финские нападающие Теумо Терявяйнен и Себастьян Ахо забили по два гола и отдали по две результативных передачи. Также отличился защитник Джастин Фолк.

В составе «Бостона» дубль оформил форвард Райан Донато, также точным броском отметился Стивен Кемпфер.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 35 матчах. «Бостон» идёт на 11-м месте, в активе команды 44 очка в 37 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

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