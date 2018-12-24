Москва, 24 декабря, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В воскресенье 23 декабря в Москве прошли два согласованных мэрией митинга — против строительного произвола и повышения цен на платные парковки.

Василий Иванов ИА REGNUM Красная волна

Как заявила журналистам пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» и координатор акции против политики властей в отношении парковочного пространства Юлия Каблинова, «автомобильная» акция показала, что градус напряжённости в обществе достаточно высок.

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«Люди планируют после Нового года ходить на митинги ещё. Посмотрим, будет ли реакция на автовладельцев у департамента транспорта. Надеемся, что будем услышаны», — подчеркнула она.

Люди требовали отменить решение правительства Москвы об увеличении оплаты парковок, которое действует в столице с 15 декабря, а также принять изменение в законодательстве, в соответствии с которым будет введен запрет на организацию парковок в жилых зонах и станет обязательным согласование организаций парковок на улично-дорожной сети с жителями. Также горожане высказались за полный пересмотр дорожно-транспортной политики городских властей и отстранение от должности действующего главы департамента транспорта Максима Ликсутова.

Второй митинг вызвали проблемы, возникающие в сфере строительства и ЖКХ столицы. Участники требовали создания при правительстве Москвы общественно-государственных комиссий для обсуждения текущих вопросов в сфере экологии, транспорта, возобновления работы межведомственной комиссии по выявлению объектов «точечной» застройки, остановки сноса гаражей и уничтожения парков.

Отдельный блок выступления был посвящён поправкам в городской закон о выборах, в соответствии с которым подсчёт голосов осуществляется с помощью КОИБов, а не вручную, и, по мнению участников, может быть причиной фальсификации. Также на митинге выступали жители 47−48 кварталов Кунцево с требованием остановить застройку данного района и пересечь массовый снос домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Москве прошло два митинга несогласных с проводимой столичной мэрией политикой. Горожане выступили против уплотнительной застройки районов, сноса плоскостных стоянок, уничтожения зелёных зон и природных комплексов.

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