Исламабад, 24 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за решение о предоставлении стране кредита в размере трех миллиардов долларов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на Дубай Марина. ОАЭ

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, кредит Исламабаду будет предоставлен по линии «Фонда Абу-Даби для развития». Ранее этот фонд уже выделял средства для грантов и инвестиций в пакистанскую экономику, однако помощь такого объема ОАЭ выделяют впервые.

Выделение кредита стало развитием договоренностей об экономическом сотрудничестве, достигнутых в ноябре 2018 года во время визита Имрана Хана в ОАЭ.