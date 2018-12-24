Москва, 24 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах. По прогнозам метеорологов, снег ожидается в столице. Как сообщили в Гидрометцентре, снегопады в Москву принесёт циклон с Балтийского моря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильный снегопад в Москве

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Так, 24 декабря погода в Москве будет облачная, снег будет идти непрерывно. Максимальная температура воздуха составит — 6… — 4, по области — 9.. — 4 градуса. Скорость восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Осадки в виде снега в столице прекратятся, согласно предварительным прогнозам, только в воскресенье, 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологи обещали москвичам снежную новогоднюю ночь при температуре воздуха в районе минус 10 градусов.