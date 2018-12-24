Вашингтон, 24 декабря, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Пользователи форума Resetera считают, что при помощи нейросети можно «реанимировать» старые игры. Геймеры используют ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks) для увеличения разрешения скриншотов видеоигр. Полученные изображения демонстрируют работу новой технологии, которую в дальнейшем можно будет полноценно применить к играм.

Resetera.com Текстура из игры Morrowind до и после обработки

При помощи ESRGAN пользователи обновили текстуры Monkey Island, Morrowind, Metroid, Myst, Crusader No Remorse, Final Fantasy 7, Doom, Resident Evil 2 и 3. ESRGAN и её аналоги позволяют значительно улучшить качество игровых текстур, полностью сохраняя их оригинальный стиль. Изображения, опубликованные геймерами, не используют файлы игр, а только отдельно взятые скриншоты. Тем не менее эксперты считают, что если эта концепция работает со скриншотами, то в ближайшее время технологию можно будет полноценно применить к игровым проектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США разработали нейросеть, способную оживлять фигуры людей на двухмерных изображениях. Известно, что алгоритм создаёт трёхмерную модель, используя текстуру оригинального кадра. Такая модель может совершать любые движения, например, выбегать из кадра.