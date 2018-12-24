Челябинск, 24 декабря, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Челябинский политолог и представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в регионе Андрей Лавров желает землякам выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов, причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии. Об этом говорится в его новогоднем поздравлении, которое он передал по телефону корреспонденту ИА REGNUM.

Личная страница Андрея Лаврова в социальной сети Facebook Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров

С наступающим! Чего пожелать близким, каждый выберет сам. Думаю, не ошибусь, если предположу, что в 90% случаев это будет здоровье и благосостояние. Я бы добавил ещё здравомыслие. Но это Jedem das Seine.

А чего пожелать не конкретному близкому, а нам всем?

Человечеству — не скатиться в горячую стадию войны цивилизаций.

Моей европейской культуре — отсрочить появление мечети парижской богоматери.

России и россиянам — опомниться или вспомнить уроки 100-летней давности.

Области и её жителям — выбить из властей максимальные преференции по поводу саммитов и выборов. Причём по всем направлениям: от социалки и благоустройства дворов до экологии.

Читателям ИА REGNUM — больше читать хорошие источники и уметь отличать зёрна от плевел и фейков. Счастья всем и сейчас!

Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.