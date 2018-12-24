Великий Новгород, 24 декабря, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Правительство Новгородской области, Новгородская и Боровичская епархии заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, документ был дописан 21 декабря на Епархиальном собрании в Свято-Юрьевом мужском монастыре Великого Новгорода. Подписи под документом поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин, митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крест на куполе церкви

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества органов исполнительной власти Новгородской области с Русской православной церковью. Документом предусматривается совместная работа по укреплению нравственных, семейных, гражданско-патриотических ценностей, развитию духовно-нравственного образования и воспитания детей, а также в сфере благотворительности и милосердия, здорового образа жизни. Также соглашение предусматривает сохранение объектов исторического и культурного наследия религиозного назначения.

«Те события, которые происходят сегодня в нашей стране и в мире, требуют концентрации сил всех общественных, профессиональных организаций, митрополии и власти. Всякая разобщённость ведёт к беде. Я придаю большое значение соглашению, потому что оно подвигнет все стороны теснее взаимодействовать и вместе решать социальные проблемы», — прокомментировал митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что соглашение позволит систематизировать работу по социальному, нравственному и духовному развитию граждан. Он также выразил надежду, что подобные соглашения заключат главы районов с благочиниями.

В рамках соглашения разработана дорожная карта, которая предусматривает открытие молитвенных комнат в социальных организациях и больницах, а также проведение религиозных праздников в домах-интернатах для пожилых и инвалидов. Также запланированы научные конференции, круглые столы и семинары о нравственном воспитании молодёжи.