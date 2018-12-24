Ярославль, 24 декабря, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Ярославской области доля электрической энергии, вырабатываемой в 2018 году, выросла с 50 до 84%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Линия электропередач

Это стало возможным благодаря работе введенной в 2017 году Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ.

ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» за год капитально отремонтировало свыше тысячи километров линий электропередачи 0,4 — 110 кВ и более ста трансформаторных подстанций, расчищено более 1200 га просек. Проведена реконструкция трех крупнейших подстанций.

В частности, модернизация «Аббакумцево» позволила ликвидировать дефицит мощности и повысить надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов, среди которых деревни Пестрецово и Ченцы, поселки Красный Профинтерн и Григорьевское, село Диево Городище», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В целом объем инвестиций в электросетевой комплекс области составил за текущий год почти 2,5 миллиарда рублей.