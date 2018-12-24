Москва, 24 декабря, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Для того, чтобы новогодние праздничные фейерверки и хлопушки доставили только радость, специалисты рекомендуют не покупать пиротехнику в несанкционированных пунктах продаж. Полный перечень советов опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

Для выбора качественных ракет или петард следует убедиться в том, что упаковка изделий не повреждена, из нее не высыпается пиротехнический состав, а срок годности не подходит к окончанию.

«Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС», — отметили в ведомстве.

Кроме того, все изделия должны иметь инструкцию на русском языке и обозначение класса опасности — от I до III. В Роспотребнадзоре указали на то, что пиротехника IV и V классов опасности не подлежит свободной реализации.

Хранить пиротехнику следует вдали от детей и отопительных приборов, место хранения новогоднего «арсенала» должно быть по возможности теплым и сухим. Эксперты напоминают, что для пиротехники I класса опасности радиус опасной зоны составляет полметра, для II — пять метров, для III — 30 метров.

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