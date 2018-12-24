Москва, 24 декабря, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Цены на нефть 21 декабря продолжили падение, снизившись по итогам торговой недели максимально за последние три года — Brent потеряла в цене более 10% и достигла новых минимумов на отметке 53. К закрытию торгов цена слегка скорректировалась, а сегодня, 24 декабря, на утренней сессии пытается развить восстановление, но пока без видимых результатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Инвесторы по-прежнему опасаются, что на фоне нестабильной мировой экономики спрос будет отставать от предложения в 2019 году, и действий стран ОПЕК+ будет недостаточно, чтобы привести рынок в равновесие. В конце минувшей недели по рынкам поползли слухи о том, что картель и его союзники могут рассмотреть вопрос увеличения ограничений по добыче на встрече в апреле, если сочтут меры недостаточными. Однако рынок пока не реагирует на эти вербальные интервенции, предпочитая реагировать на факты и фундаментальные реалии рынка», — пояснил эксперт.

По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в США продемонстрировало рост впервые за три недели — прирост составил 10 единиц, а значит, через какое-то время рост добычи в стране также может возобновиться, что только усилит давление на котировки.

«Что касается статистики по запасам, в связи с празднованием католического Рождества 25 декабря, релизы API и минэнерго США выйдут с опозданием на один день — 26 и 27 декабря. На данный момент предпосылки для формирования дна присутствуют, но если в ближайшее время не появится позитивных факторов, Brent будет оставаться во власти медведей», — считает Мащенко.

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